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В Уфе оштрафовали блогера Гузель Шарафутдинову, которая нарушила режим карантина

ОБЩЕСТВО
Фото: Инстаграм

В Уфе оштрафовали блогера Гузель Шарафутдинову, которая нарушила режим карантина Фото: Инстаграм

Инстаграм-блогера из Уфы Гузель Шарафутдинову оштрафовали за нарушение карантина по новой коронавирусной инфекции. Вместе с семьей жительница столицы Башкирии вернулась из Таиланда и на следующий день отправилась к родителям. Об этом агентству «Башинформ» сообщил собственный знакомый с ситуацией источник .

На молодую маму составили административный протокол и выписали штраф в размере 500 рублей. Источник агентства также сообщил, что Гузель раскаялась в нарушении режима и самоизолировалась, как полагается всем, кто накануне вернулся из заграничных поездок.

Ранее сообщалось о том, что на 14-дневный карантин ушел уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев. Также за соблюдением карантина глава Башкирии Радий Хабиров поручил следить специально созданным рабочим группам.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, блогер, штраф, нарушение режима карантина
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