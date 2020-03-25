Фото: Инстаграм В Уфе оштрафовали блогера Гузель Шарафутдинову, которая нарушила режим карантина Фото: Инстаграм

Инстаграм-блогера из Уфы Гузель Шарафутдинову оштрафовали за нарушение карантина по новой коронавирусной инфекции. Вместе с семьей жительница столицы Башкирии вернулась из Таиланда и на следующий день отправилась к родителям. Об этом агентству «Башинформ» сообщил собственный знакомый с ситуацией источник .

На молодую маму составили административный протокол и выписали штраф в размере 500 рублей. Источник агентства также сообщил, что Гузель раскаялась в нарушении режима и самоизолировалась, как полагается всем, кто накануне вернулся из заграничных поездок.

Ранее сообщалось о том, что на 14-дневный карантин ушел уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев. Также за соблюдением карантина глава Башкирии Радий Хабиров поручил следить специально созданным рабочим группам.