Радий Хабиров поручил наказать блогера Гузель Шарафутдинову за нарушение режима изоляции

Фото: соцсети



Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил наказать уфимского блогера Гузель Шарафутдинову за нарушение самоизоляции после возвращения из Таиланда.

«Все, кто был за рубежом, должны сидеть на карантине. Надо профилактировать в рамках наших возможностей тех, кто злостно, рьяно, хамски, публично заявляет о том, что не будет соблюдать правила. Строем встанут и пойдут», — заявил Радий Хабиров. — Я вчера «любовался», как одна дама вслух заявляет, что ничего делать не будет. Немедленно наказать ее, чтобы она пример не давала! Бог знает, что она привезла с собой, будет распространять».

Он выразил признательность тем, кто ответственно подошел к ограничениям и после возвращения на родину самоизолировался дома.

«Те, кто был за рубежом — с ними по-человечески надо отработать. Кто не понимает — отрабатывать предельно жестко. Жду протоколы. Если выяснится, что человек болел, но не находился на карантине — за это предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнул Радий Хабиров.

Он отметил, что тем, кто окажется в самоизоляции, необходимо предложить помощь, рассказать, что электронные листки нетрудоспособности они могут получить дистанционно, а также направить к ним волонтеров.

Напомним, правоохранительные органы начали проверку в отношении блогера из Уфы Гузель Шарафутдиновой. Недавно молодая мама вместе с ребенком и супругом вернулась из Таиланда.

По прилете семья должна была самоизолироваться на 14 дней [поручение главного санитарного врача России Анны Поповой – ред.].

Однако, как призналась сама Гузель в социальных сетях на 240-тысячную аудиторию, на следующий день она отправилась к своей маме вручать заграничные подарки.

Многие подписчики блогера осудили ее за безответственность.

Но Гузель Шарафутдинова настаивает, что не представляет никакой опасности, так как у нее нет симптомов новой коронавирусной инфекции.

Однако, по заключению ученых, COVID-2019 может протекать бессимптомно.

«Люди мне писали агрессивные сообщения и я им ответила, что сама решу, как мне поступать, и не позволю со мной общаться в грубой форме, если я блогер, это не значит, что можно нарушать мои границы и писать мне агрессивные сообщения», — написала Гузель.