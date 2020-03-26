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Радий Хабиров: Мы исходим из самого плохого сценария по коронавирусу, с запасом прочности

ПОЛИТИКА

Борьба с коронавирусной инфекцией в республике развёрнута исходя их самого неблагоприятного прогноза, для того чтобы иметь запас прочности, если ситуация в действительности будет лучше. Об этом заявил журналистам глава Башкирии Радий Хабиров на встрече 26 марта.

«Пока мы исходим из самого плохого сценария, когда наши больницы будут забиты больными, — сказал Хабиров. — Италия — яркий пример того как проиграли это борьбу, там 6 тыс погибших. Мы точно не хотим проиграть. Даже если будет вспышка инфекции, мы должны отработать чётко. Хотя может быть и пронесёт нас».
Исходя из негативных последствий для экономики региона, руководитель региона рассказал о мерах по адресной поддержке нуждающихся.

«Последние зарплаты многие люди получили в феврале. И если говорить о работниках предприятий, которые временно закрыты, у людей денег нет уже на продукты. Возможно, мы придём к тому, что за счёт бюджета будем формировать для нуждающихся продуктовые пакеты, чтобы помогать точечно», — сказал Хабиров.
Также правительство республики активно разрабатывает меры по поддержке экономики.

«Бюджет наш не был ориентирован на такой кризис, мы сознательно заложили большой дефицит, — сказал Хабиров. — Но нам сейчас нужны резервы в бюджете на поддержку экономики, малого и среднего бизнеса. Поэтому строительство многих объектов по РАИП мы сейчас переносим на последующие годы».
По словам Хабирова, речь может идти о сокращении РАИП в два раза. При этом в Уфе не будет останавливаться строительство детсадов и школ, а также моста через Белую на выезде в сторону аэропорта.

ИА «Башинформ»
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