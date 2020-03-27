Радий Хабиров: Нам нужно чтобы в Уфу приезжали жить и работать известные люди
В Башкирию нужно приглашать интересных людей, которые могли бы разнообразить общественную жизнь и повысить привлекательность Уфы. Об этом, отвечая на вопрос «Башинформа», поделился своим мнением глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами 26 марта.
«Уфа, как и любой город мира, может стать модным городом для жизни. Один из элементов этого — у нас должны локализоваться интересные люди. Это предмет долгой и планомерной работы. Когда человек принимает решение о переезде, для него это стресс», — сказал Хабиров.
Руководитель республики рассказал, чем будет заниматься в Башкирии недавно переехавший в регион семикратный чемпион СССР Шаварш Карапетян, ставший советником главы РБ.
«Я никогда не скрывал, что Шаварш Карапетян — мой личный друг. В моём понимании — это великий человек. Для меня он был кумир с детства. Мне повезло, что мы познакомились и стали друзьями. Для нас он полезен, как символ, как пример для людей. Мы сейчас разрабатываем положение и у нас в республике будет проводиться турнир по плаванию «Звезда Шаварша». Это международный турнир, мы проводили его в Красногорске, сейчас переносим его в Уфу», — рассказал Хабиров.
Радий Хабиров также рассказал, что из Красногорска в Уфу переезжает спортсмен и российский политик Джефф Монсон. Он будет учить юных уфимцев единоборствам.
«Джефф Монсон полезен нашей республике, нашим детям. Потому что затащить паренька в спорт сейчас сложно. А такие люди, как Джефф, привлекают внимание. Это интересно и дети под это идут в спорт. Как только закончится период карантина, он начнёт тренировать», — сказал Хабиров.
Глава республики призвал журналистов подключиться к приглашению интересных людей в Уфу.
«Сейчас, к примеру, мы выходим на попавшего в список Forbs Ратмира Тимашева, он наш выходец. Чтобы он прочитал лекцию у нас. Это современная история, когда айтишник становится бизнесменом, — поделился Хабиров. — Для того, чтобы общество жило, нужны герои. Мы должны вновь открыть страницы известных наших героев. Это генерал Шаймуратов. Это был уникальный человек, разведчик, в охране Кремля был, трагически погиб. У нас есть уникальный человек — штурман Белов — прообраз героя «Двух капитанов». В Уфе он жил на улице Свердлова. Мы работаем над тем, чтобы были реанимированы и те герои, которые незаслуженно забыты. Известные наши путешественники, военноначальники, писатели… Это всё направлено на то, чтобы жизнь была интереснее».
Напомним, что в Башкирию переехали за последнее время несколько известных людей. В частности, Шаварш Карапетян, Джефф Монсон и Эльбрус Нигматуллин, артист эстрады Элвин Грей.