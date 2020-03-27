Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число детей с подозрением на коронавирусную инфекцию увеличилось до 13 Фото: ИА «Башинформ»

На 13 часов 27 марта новых подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, помимо ранее выявленных четырех, в Башкирии нет. С подозрением на коронавирус в стационаре Уфы находятся 79 человек, в том числе 13 детей. Об этом заявил Максим Забелин на ежедневном брифинге республиканского Минздрава.

«Это граждане, которые обратились за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, но в анамнезе они были в течение последних 14 дней на территории, неблагополучной по эпидпоказаниям. Все они вернулись из-за рубежа», — уточнил министр.

На сегодняшний день на коронавирус обследовано 2899 человек, из них в медицинских организациях РБ 335 человек. Повторное обследование провели у 806 людей. 472 человека обследовано с диагнозом пневмония, сообщила заместитель главврача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.