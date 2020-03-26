В Уфе из-за коронавируса вводят карантин для пожилых людей
Фото: Мирон Доровских
В Уфе из-за коронавируса вводят карантин для пожилых людей Фото: Мирон Доровских
В Уфе в рамках борьбы с распространением коронавируса вводят карантин для людей старше 65 лет, сообщили сегодня на совещании в правительстве Башкирии.
Глава региона Радий Хабиров до конца рабочего дня поручил представить предложения по введению карантина для пожилых.
«Это должен быть продуманный документ, где предусмотрено как достучаться до пожилых, как их мотивировать, мы будем им помогать и как будем наказывать. Важно объяснить, что мы вводим карантин исключительно для них, потому что они — наиболее уязвимая к инфекции часть населения», — отметил он.Также руководитель республики добавил, что, возможно, карантин для людей старше 65 лет будет введен по всей республике. Таких людей в регионе в настоящее время — 545 тысяч.
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