Фото: Мирон Доровских В Уфе из-за коронавируса вводят карантин для пожилых людей Фото: Мирон Доровских

В Уфе в рамках борьбы с распространением коронавируса вводят карантин для людей старше 65 лет, сообщили сегодня на совещании в правительстве Башкирии.

Глава региона Радий Хабиров до конца рабочего дня поручил представить предложения по введению карантина для пожилых.

﻿«Это должен быть продуманный документ, где предусмотрено как достучаться до пожилых, как их мотивировать, мы будем им помогать и как будем наказывать. Важно объяснить, что мы вводим карантин исключительно для них, потому что они — наиболее уязвимая к инфекции часть населения», — отметил он.

Также руководитель республики добавил, что, возможно, карантин для людей старше 65 лет будет введен по всей республике. Таких людей в регионе в настоящее время — 545 тысяч.