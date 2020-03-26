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Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии к режиму жесткой экономии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Радий Хабиров призвал глав муниципалитетов Башкирии к режиму жесткой экономии Фото: ИА «Башинформ»

Сегодня на совещании по вопросам профилактики коронавирусной инфекции глава Башкирии Радий Хабиров призвал всех глав муниципалитетов к переходу на режим штабной работы и жесткой экономии.

﻿«Мы входим в одну из самых острых фаз и из-за коронавируса, и в целом экономической ситуации. Нам нужно думать, что с этим делать. Мы уже серьезно работаем над изменением в бюджет республики на этот год и в последующем. Я обращаюсь ко всем жителям республики. Нам придется потерпеть. Многие социальные проекты, в том числе стройка, будут остановлены. Начатые стройки завершим. Остальное надо отложить на небольшой период времени, верим в это. Планы на Дома культуры, ФОКи, бассейны — все это придется до лучших времен отложить. Мы сейчас готовим резервы для сложных времен. Резервы должны быть готовы, в первую очередь для социальной поддержки и для поддержки нашей экономики. Если рухнет экономика, мы забудем о многих мерах. Я поручаю всем муниципалитетам приступить к пересмотру своих бюджетов. Например, если были планы о закупке костюмов для ансамбля или отремонтировать фасад вашего ЗАГСа — забудьте об этом. Только самые необходимые минимальные нужды, которые вы видите на данный период. Формируйте резервы: и для поддержки ваших жителей, и для поддержки экономики», — сказал руководитель республики.
Радий Хабиров поручил Правительству региона уже сегодня представить вариант большой программы по поддержке экономики республики. Возможно, она будет объявлена завтра.

﻿«Наверное, с послевоенных времен никогда наша республика, как и наша страна не сталкивалась с таким беспрецедентным вызовом. Тут у нас всё вместе и кризис экономический, и серьезнейшая угроза коронавируса. Мы пройти эту ситуацию сможем, только если наш управленческий аппарат будет эффективно работать. Я всех членов нашей большой команды прошу переходить вообще в режим штабной работы. Вы должны понимать, что нас как на службу военную призвали. Если мы создадим нормальную рабочую атмосферу, мы это всё пройдём. Абсолютно уверен, у нас экономический потенциал позволит. Наших умений и навыков управленческих достаточно. И думаю, жители нас поддержат», — добавил Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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