Фото: Олег Яровиков Правительство Башкирии направит беспрецедентную сумму на поддержку экономики региона Фото: Олег Яровиков

Глава Башкортостана Радий Хабиров представил план поддержки экономики республики. По его словам, разработан пакет преференций, «по своим масштабам — беспрецедентный».

Объем региональной господдержки составит около 15 млрд рублей.

«Нас беспокоит состояние экономики, малого и среднего бизнеса. Поэтому мы решили предпринять ряд комплексных мер. Для того, чтобы они были точеными и правильно попали тем адресатам, правительство провело целый ряд консультаций с представителями промышленности, экономики, малого и среднего бизнеса. Поэтому помощь будет адресной», — подчеркнул Радий Хабиров на брифинге по вопросам поддержки экономики Башкортостана в условиях кризиса.

В числе первых получателей региональной господдержки — субъекты МСП и наиболее пострадавшие от коронавируса сектора экономики: туристический, гостиничный бизнес, общепит, а также культурно-массовая сфера и спорт, частные дошкольные учреждения.

«Наша поддержка будет расширяться. По мере того, если больший круг секторов экономики будет попадать в сложнейшую ситуацию, то мы, соответственно, будем менять наш комплексный план», — заявил Радий Хабиров

Так, на республиканском уровне предусматривается снижение налогового бремени по упрощенной системе налогообложения — «то, о чем многие говорили и просили — единому налогу на вмененный доход и имущество организаций», пояснил Хабиров.

Не менее важно в карантинный период сократить издержки бизнеса на аренду имущества.

Для этого главам муниципалитетов поручено рассмотреть возможность освобождения малого бизнеса на период пандемии коронавируса от платежей по арендуемым объектам муниципальной собственности.

«Понятно, что это с учетом текущей ситуации и возможностей местных бюджетов», — добавил глава Башкортостана.

Кроме того, принимая во внимание неблагоприятную конъюнктуру рынка, падение цен на нефть и резкое колебание валютных ресурсов, ограничение международных транспортных сообщений, главная задача в среднесрочной перспективе — сохранить устойчивость экономики, не допустить рост безработицы.

Особенно важно обеспечить работу системообразующих предприятий, решить вопрос по замещению поставок иностранных комплектующих, чтобы не допустить остановки производств. Комплекс принятых в регионе мер должен быть также направлен на поддержку импортозамещения и экспортоориентированных мероприятий, отметил Хабиров.

По его мнению, очень важно сохранить темпы строительства и инвестиционной активности. Необходимо реализовать дополнительные механизмы поддержки для тех, кто в сложное время готов вкладывать средства в развитие экономики Башкортостана.

«Мы понимаем что некоторые проекты могут приостановиться из-за повышения цен на импортное оборудование. Обращаю внимание на то, что республика готова компенсировать курсовую разницу на технологическое оборудование по приоритетным инвестпроектам, которые продолжают соблюдать заявленные при подписании соглашения с правительством график реализации», — подчеркнул Радий Хабиров.

Также будет расширена программа по строительству инженерных сетей, необходимых для реализации проектов.

«Все принимаемые меры довольно затратны и значительны для нашего республиканского бюджета. Поэтому, чтобы реализовать все задуманное, нужно выстроить новую эффективную систему управления без излишних бюрократических процедур», — резюмировал глава Башкортостана.