Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии коронавирусной инфекцией заразился ребенок Фото: ИА «Башинформ»

Четвертым заразившимся новой коронавирусной инфекцией в Башкирии стал ребенок. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По словам начальника отдела управления Роспотребнадзора по Башкирии Олега Мавлютова, все зараженные COVID-2019 в республике привезли вирус из-за границы. Ранее заявлялось, что один мужчина подхватил инфекцию в Москве. Однако с помощью правоохранительных органов выяснилось, что пациент скрыл свое посещение Европы в течение последних 14 дней.

На данный момент в больницах региона с подозрением на новый коронавирус находятся 64 человека, шесть из них — несовершеннолетние. За сутки количество подозрительных диагнозов увеличилось на четыре случая.