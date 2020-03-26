В Башкирии создана рабочая группа при главе РБ по экологии, курирующая вопросы по Куштау

В республике образована рабочая группа при главе Башкортостана по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия. 17 марта 2020 года глава Республики Башкортостан подписал соответствующее распоряжение.

Глава региона Радий Хабиров ﻿﻿13 февраля встретился с учеными и общественными деятелями и обсудил вопрос промышленной разработки шихана Куштау. Также он предложил создать рабочую группу, ﻿после отправив письма с предложениями войти в ее состав. Ранее Радий Хабиров обещал встретиться с учеными известному земляку — музыканту Юрию Шевчуку.

В состав рабочей группы вошли эколог Марс Сафаров, кандидат географических наук Азат Кутлиахметов, доктор биологических наук Лариса Абрамова, географ Лариса Белан, бывший глава «Башнедра» Расих Хамитов, депутат Госсобрания — Курултая РБ Руфина Шагапова и член регионального штаба ОНФ Мурад Шафиков.

Руководителем рабочей группы стал доктор биологических наук Василий Мартыненко — ведущий специалист в области изучения растительности Южно-Уральского региона.

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«Деятельность рабочей группы в основном будет сосредоточена на целевые решения двух наиболее важных задач. Во-первых, это оперативное принятие решений в случае чрезвычайных ситуаций, как, например, было при аварии на заводе ПОЛИЭФ. Во-вторых, это тщательный анализ последствий и рисков принятия тех или иных вариантов решений по различным объектам, а также разработка плана мероприятий по снижению отрицательных воздействий на окружающую среду и население. Здесь можно привести в пример ситуацию по Сибаю, разработке шихана Куштау, по сохранению бортевого пчеловодства и палеолитической живописи в Каповой пещере и другие. Также одна из задач рабочей группы – это открытое, профессиональное и не искаженное информирование через СМИ населения по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия», – отметил Василий Мартыненко.

Члены рабочей группы будут заниматься анализом проводимой в республике государственной политики в области экологической безопасности, вносить предложения по оптимизации тех или иных процессов, в том числе освоению недр и развитию территорий, контактировать с населением республики и доносить экологические проблемы до власти.