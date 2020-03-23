В Башкирии начинает работать единый колл-центр по предотвращению коронавирусной инфекции
В Башкирии начинает работать единый колл-центр по предотвращению коронавирусной инфекции Фото: Карина Камаева
С 23 марта в Башкирии на базе Регионального исполкома «Единой России» начинает работать республиканский колл-центр по противодействию распространению коронавируса. Колл-центр начнёт работу сегодня с 15 часов дня и станет единым диспетчером всех служб республики по оперативному информированию и решению актуальных проблем граждан, связанных с коронавирусной инфекцией.
Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).
Телефоны «горячей линии» Минздрава: +7 347 286-58-27 и +7 347 279-91-20 также продолжают работать в прежнем режиме.