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В Башкирии начинает работать единый колл-центр по предотвращению коронавирусной инфекции

ОБЩЕСТВО
Фото: Карина Камаева

В Башкирии начинает работать единый колл-центр по предотвращению коронавирусной инфекции Фото: Карина Камаева

С 23 марта в Башкирии на базе Регионального исполкома «Единой России» начинает работать республиканский колл-центр по противодействию распространению коронавируса. Колл-центр начнёт работу сегодня с 15 часов дня и станет единым диспетчером всех служб республики по оперативному информированию и решению актуальных проблем граждан, связанных с коронавирусной инфекцией.

Телефон круглосуточного колл-центра: 8-800-201-89-03 (звонок бесплатный).

Телефоны «горячей линии» Минздрава: +7 347 286-58-27 и +7 347 279-91-20 также продолжают работать в прежнем режиме.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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