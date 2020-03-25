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В Уфе начали работу по перепрофилированию стационаров в инфекционные госпитали

ОБЩЕСТВО

В Уфе начали работу по перепрофилированию стационаров в инфекционные госпитали. По данным Минздрава республики, в первую очередь в госпитальные базы будут перепрофилированы инфекционная клиническая больница № 4 (госпиталь), городская клиническая больница №18 (провизорный госпиталь), городская клиническая больница №10 (инфекционная больница), городская клиническая больница №5 (изолятор), городская клиническая больница Дёмского района (госпиталь).

Как сообщил сегодня на ежедневном брифинге по коронавирусу министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, в настоящий момент в республике развернуто 1700 инфекционных коек. За счет перепрофилирования стационаров в Уфе планируется создать дополнительно около 1000 коек.

«Все мероприятия проводятся в соответствии с правилами развертывания инфекционного госпиталя и рекомендациями Роспотребнадзора», — сказал глава Минздрава.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, инфекционные госпитали
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