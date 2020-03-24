В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом

В Башкирии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров, появились трое заболевших вирусом Covid19.

Двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву.

По словам Хабирова, все — уже изолированы, их контакты — отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые действовали до подтверждения диагнозов.

«Этот факт говорит, что угроза реальна. Соблюдайте меры предосторожности. Приехавшие из иностранных государств обязаны уходить на карантин, нарушение которого преследуется по закону. Ресурсы все у нас есть, умение управлять процессами — тоже. Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями», — написал глава республики.