Спортивная неделя в Башкирии: «Салават Юлаев» выбыл из игры, но не проиграл

Всё же минувшая неделя была насыщена и победами. Вернёмся к хоккею. Нефтекамский «Торос» 12 марта провёл первый матч в четвертьфинальной серии за Кубок Петрова. Нефтекамские хоккеисты сыграли в Красноярске с «Соколом» и одержали победу над хозяевами (1:2).

Сборная Башкирии завоевала 4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве ПФО по мас-рестлингу. Турнир состоялся в Чувашии. За звания сильнейших, кроме спортсменов из Башкирии, приняли участие более 300 спортсменов Чувашской Республики, Пензы, Перми, Татарстана, Самары, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Нижегородской областей.

В Кемерово на II зимних международных играх «Дети Азии» сборная Башкирии стала обладателем трёх золотых, стольких же серебряных и двух бронзовых медалей.

Башкирские пауэрлифтеры завоевали на первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали.

А юные каратисты из Башкирии выступили на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Пензе, и привезли домой семь медалей.

Анастасия Казакова из Башкирии завоевала бронзовую медаль на всероссийском турнире по фехтованию на шпагах среди женщин.

Спортсменка из Башкирии Зарина Кутлумбаева получила бронзовую медаль на первенстве России по лыжным гонкам. Девушка стала первой представительницей региона, которой удалось занять третье место соревнований за последние 25 лет.