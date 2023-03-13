Спортивная неделя в Башкирии: «Салават Юлаев» выбыл из игры, но не проиграл

На прошедшей неделе информагентству «Башинформ» стало известно, что Башкирия вновь вошла в число регионов-лидеров по участию населения в движении ГТО. Об этом сообщили в министерстве спорта республики со ссылкой на заместителя генерального директора Дирекции спортивных и социальных проектов, руководителя департамента внедрения комплекса ГТО Александра Карпова. Специалист представил статистику, согласно которой в Башкирии по состоянию на 1 марта 2023 года к ГТО приобщились 12,6 тыс. человек. По этому показателю республика занимает второе место.
Активные занятия населения спортом в Башкирии вполне объяснимы. В республике при поддержке Главы региона Радия Хабирова вводятся в эксплуатацию новые спортивные объекты. Так, в селе Шаран открыл свои двери современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В ФОКе будут проводиться занятия по футболу, волейболу, баскетболу, работать секции по спортивной борьбе, борьбе на поясах и борьбе куреш. Со следующей недели для посещения будет доступен бассейн.
Какими ещё спортивными событиями была насыщена минувшая неделя - в материале информагентства «Башинформ».
Болельщики очень расстроились известием о выбывании ХК «Салават Юлаев» из борьбы за Кубок Гагарина. «Юлаевцы» завершили свой путь к главному трофею континентальной хоккейной лиги 11 марта. Дружина Виктора Козлова провела матч с «Адмиралом» во Владивостоке. Счёт в игре открыли гости. Шайбу на 17-й минуте забросил Александр Хмелевский — 0:1. Затем голкипер «юлаевцев» Илья Ежов пропустил две шайбы — 2:1. Но на 44-й минуте Александр Хмелевский оформил дубль — 2:2. Была надежда, что игра перейдёт в овертайм, в котором Александр Хмелевский повторит гол, как это делал неоднократно форвард уфимской команды. Но, увы. За две минуты до финального свистка решающую шайбу «Салавату Юлаеву» забросил Антон Берлëв — 3:2.
До этого матча «Салават Юлаев» и «Адмирал» встречались в Уфе 9 марта. Матч и тогда завершился поражением хозяев в овертайме, сообщало информагентство «Башинформ».
Добавим, «Салават Юлаев» в Уфе, 1 марта, когда началась серия плей-офф, уступил «Адмиралу» (1:2), 3 марта уфимцы одержали победу над гостями (5:2). Встреча с «Адмиралом» во Владивостоке 5 марта закончилась поражением уфимцев в овертайме (3:2), а четвёртая игра с дальневосточниками завершилась победой гостей (1:0), сообщало информагентство «Башинформ».
Поводов для ликования на прошедшей неделе не было и у любителей футбола и волейбола. ФК «Уфа» проиграл в Астрахани местному «Волгарю» (1:0). ВК «Урал» уступил московскому «Динамо» (1:3).
Всё же минувшая неделя была насыщена и победами. Вернёмся к хоккею. Нефтекамский «Торос» 12 марта провёл первый матч в четвертьфинальной серии за Кубок Петрова. Нефтекамские хоккеисты сыграли в Красноярске с «Соколом» и одержали победу над хозяевами (1:2).
Сборная Башкирии завоевала 4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей на чемпионате и первенстве ПФО по мас-рестлингу. Турнир состоялся в Чувашии. За звания сильнейших, кроме спортсменов из Башкирии, приняли участие более 300 спортсменов Чувашской Республики, Пензы, Перми, Татарстана, Самары, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Нижегородской областей.
В Кемерово на II зимних международных играх «Дети Азии» сборная Башкирии стала обладателем трёх золотых, стольких же серебряных и двух бронзовых медалей.
Башкирские пауэрлифтеры завоевали на первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу в Екатеринбурге шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали.
А юные каратисты из Башкирии выступили на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Пензе, и привезли домой семь медалей.
Анастасия Казакова из Башкирии завоевала бронзовую медаль на всероссийском турнире по фехтованию на шпагах среди женщин.
Спортсменка из Башкирии Зарина Кутлумбаева получила бронзовую медаль на первенстве России по лыжным гонкам. Девушка стала первой представительницей региона, которой удалось занять третье место соревнований за последние 25 лет.
Продолжает радовать своих болельщиков Эдуард Латыпов. Башкирский биатлонист стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходил в Тюмени. Спортсмен прошёл дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха.
Таким выдалась прошедшая спортивная неделя в Башкирии и за её пределами. Будем надеяться, что наступившая неделя обрадует любителей спорта яркими победами башкирских спортсменов. Болельщики ждут игры баскетбольного клуба «Уфимец» с сильнейшими командами России. Серия плей-офф состоится 14 и 15 марта. ВК «Урал» 15 марта встретится в Уфе с «Зенит-Казань». ФК «Уфа» проведёт домашний матч 19 марта с ярославским «Шинником». Ну а сегодня, 13 марта, нефтекамский «Торос» продолжит четвертьфинальную серию в Красноярске с «Соколом».