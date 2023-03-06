Башкирия на втором месте в России по числу участников движения ГТО

Башкирия вновь вошла в число регионов-лидеров по участию населения в движении ГТО. Об этом сообщило министерство спорта республики со ссылкой на заместителя генерального директора дирекции спортивных и социальных проектов, руководителя департамента внедрения комплекса ГТО Александра Карпова.

Александр Карпов представил статистику, согласно которой в Башкирии по состоянию на 1 марта 2023 года к ГТО приобщились 12,6 тыс. человек. По этому показателю республика занимает второе место. На первом месте Краснодарский край, где ГТО увлеклись ещё 16,3 тыс. человек. На третьем месте Москва (11,0 тыс. чел.). На четвёртом и пятом местах Крым (7,8 тыс. чел.) и Ростовская область (7,7 тыс. чел.). Причём ранее эти субъекты не входили в Топ-5 эффективных регионов по числу зарегистрированных участников комплекса ГТО, отметил Александр Карпов.

Всего к ГТО на 1 марта 2023 года общее количество людей составило 19,83 млн человек или 14,58% населения в возрасте от 6 лет и старше.

Напомним, в России изменили структуру всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщало информагентство «Башинформ». Новые нормы подготовили специалисты комплекса ГТО совместно с ответственными представителями министерства спорта России.

Добавим, в Башкирии в прошлом году площадки ГТО открылись в 49 муниципалитетах. Участие в сдаче нормативов приняли более 375 тыс. человек, что на 40 тыс. человек больше по сравнению с 2021 годом, сообщало информагентство «Башинформ». Также информагентство сообщало о расширении списка обязательных дисциплин ГТО.