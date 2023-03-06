Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.05
0
85.65
-0.18
-4 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Сегодня, 12:57

Сборная Башкирии завоевала на II зимних международных играх «Дети Азии» восемь медалей

телеграм-канал минспорта РБ
Фото:телеграм-канал минспорта РБ
телеграм-канал минспорта РБ
телеграм-канал минспорта РБ
Фото:телеграм-канал минспорта РБ

В Кемерово завершились II зимние международные игры «Дети Азии». Сборная Башкирии завоевала в турнире три золотые, столько же серебряных и две бронзовые медали, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

Напомним, в первые дни соревнований «золото» международных игр «Дети Азии»-2023 завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин. Серебряную медаль игр «Дети Азии» в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет получила Диана Папулова. Башкирская сборная по кёрлингу победила в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа. Сноубордист Тимур Зарипов из Башкирии занял третье место. Сборная Башкирии по снежному волейболу стала серебряным призёром.

Соревнования проходили с 23 февраля по 4 марта в четырёх городах Кузбасса. Спортсмены из 12 стран разыграли 57 комплектов наград в 11 видах спорта.

Автор:Эдуард Кускарбеков
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика