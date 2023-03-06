Сборная Башкирии завоевала на II зимних международных играх «Дети Азии» восемь медалей

В Кемерово завершились II зимние международные игры «Дети Азии». Сборная Башкирии завоевала в турнире три золотые, столько же серебряных и две бронзовые медали, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики.

Напомним, в первые дни соревнований «золото» международных игр «Дети Азии»-2023 завоевал горнолыжник Тимофей Кильдюшкин. Серебряную медаль игр «Дети Азии» в дисциплине фристайла ски-кросс среди девушек до 16 лет получила Диана Папулова. Башкирская сборная по кёрлингу победила в смешанной паре соперников из Дальневосточного федерального округа. Сноубордист Тимур Зарипов из Башкирии занял третье место. Сборная Башкирии по снежному волейболу стала серебряным призёром.

Соревнования проходили с 23 февраля по 4 марта в четырёх городах Кузбасса. Спортсмены из 12 стран разыграли 57 комплектов наград в 11 видах спорта.