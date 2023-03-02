Сноубордист Тимур Зарипов из Башкирии занял 3 место на международных играх «Дети Азии» в Кузбассе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта республики Руслан Хабибов.

«Ещё одна медаль в копилке Башкортостана за сегодня. Наш спортсмен Тимур Зарипов занял 3 место на Международных играх „Дети Азии“ 2023 в дисциплине „Сноуборд. Параллельный слалом“», — написала глава регионального минспорта.

Как сообщал «Башинформ», сегодня же сборная Башкирии по снежному волейболу стала серебряным призёром международных игр «Дети Азии»-2023. Волейболисты одержали победу над командой Сибирского федерального округа. «Золото» досталось хозяевам турнира — сборной Кузбасса. Женская сборная Башкирии по волейболу, которая также противостояла команде принимающей стороны, заняла 4 место.