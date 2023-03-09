Новости Башкортостана и Уфы
75.9
+0.45
80.14
-0.41
81.46
-0.13
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Спорт
Вчера, 15:46

Башкирский биатлонист выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

Союз биатлонистов России
Фото:Союз биатлонистов России

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в эти дни в Тюмени.

Эдуард прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов (отставание 30 секунд; один промах), третьим стал питерский спортсмен Василий Томшин (+56,9; 1).

Следующая гонка на этапе в Тюмени у мужчин состоится 11 марта. В 12.00 по московскому времени спортсмены выйдут на старт гонки преследования.

Шестой этап Кубка Содружества в Тюмени станет заключительным в сезоне-2022/23 и завершится 12 марта.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика