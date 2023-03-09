Башкирский биатлонист выиграл спринт на заключительном этапе Кубка Содружества

Башкирский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка Содружества, который проходит в эти дни в Тюмени.

Эдуард прошел дистанцию 10 км за 24 минуты 47,1 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов (отставание 30 секунд; один промах), третьим стал питерский спортсмен Василий Томшин (+56,9; 1).

Следующая гонка на этапе в Тюмени у мужчин состоится 11 марта. В 12.00 по московскому времени спортсмены выйдут на старт гонки преследования.

Шестой этап Кубка Содружества в Тюмени станет заключительным в сезоне-2022/23 и завершится 12 марта.