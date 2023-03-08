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Сегодня, 11:05

Каратисты из Башкирии покорили Пензу

минспорта РБ
Фото:минспорта РБ

Каратисты из Башкирии завоевали 7 призовых медалей на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Пензе. Об этом сообщает минспорта республики.

Воспитанники трех клубов и столичной школы № 12 взяли золото и 6 «бронз» в состязаниях среди детей до 16-17, 10-11, 12-13 и 14-15 лет, а также женщин до 68 кг и в командном кумитэ.

Всего же участие в соревнованиях приняли спортсмены из 24 регионов России — по данным ведомства, на мероприятие приехало 1020 каратистов.

Ранее «Башинформ» писал, что представительница республики завоевала бронзу на первенстве России по лыжным гонкам.

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