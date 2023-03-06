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Сегодня, 11:11

Мас-рестлеры Башкирии завоевали 20 медалей чемпионата и первенства ПФО

министерство спорта РБ
Фото:министерство спорта РБ

Сборная Башкирии завоевала 20 медалей чемпионата и первенства ПФО по мас-рестлингу, сообщили информагентству «Башинформ» в министерстве спорта республики. Турнир в минувшие выходные состоялся в Чувашии. За звания сильнейших, кроме спортсменов из Башкирии, приняли участие более 300 спортсменов Чувашской Республики, Пензы, Перми, Татарстана, Самары, Удмуртии, Ульяновской, Кировской и Нижегородской областей.

По итогам двух соревновательных дней атлеты Башкирии завоевали 4 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей, заняли второе командное место среди мужчин и женщин, третье командное среди девушек и юношей 14-15 лет и второе место среди девушек и юношей 16-17 лет.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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