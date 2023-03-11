В Шаранском районе Башкирии открылся ФОК с бассейном

В селе Шаран открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Спортивный объект построен при поддержке Главы Башкирии Радия Хабирова.

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Шаранского района, в ФОКе будут проводиться занятия по футболу, волейболу, баскетболу, работать секции по спортивной борьбе, борьбе на поясах и борьбе корэш. Со следующей недели для посещения будет доступен бассейн.

В день открытия в комплексе прошли первый соревнования: турнир по волейболу среди трудовых коллективов района.