Фото: Олег Яровиков Кто самый влиятельный; что сказал Путину безработный уфимец; COVID-19 – неделя в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию; что сказал Путину безработный уфимец; «Уфаводоканал» подозревается в хищении миллионов; решение проблемы обманутых дольщиков; о больнице 21 века; нарушениях на 8 млрд; полицейском-взяточнике. Все важные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Как пройдет голосование

18 июня глава Башкирии Радий Хабиров рассказал телеканалу «Мир 24», что республика «спокойно, в рабочем режиме» готовится к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. «Вы знаете, что оно носит необычный характер – не один день, а целая неделя голосования», — отметил он. Сейчас в регионе избирательные участки заполняются средствами защиты и дезинфекции. Созданы механизмы, чтобы максимально рассредоточить поток людей в день всероссийского голосования — 1 июля, передает «Башинформ». Хабиров также пояснил, как будут голосовать люди с COVID-19 и контактировавшие с ними. «Сам бюллетень может стать носителем вируса», — заметил он. «Поэтому мы думаем о каких-то особых изоляционных мерах и проводим консультации с ЦИК», — рассказал глава Башкирии. Как проголосовать заранее – читайте здесь.

Приговор виновникам взрыва на «Уфанефтехиме»

На этой неделе пятерых сотрудников завода «Уфанефтехим» суд признал виновными в совершении преступления по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасном объекте, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть более двух лиц». В 2016 году в Уфе на территории завода «Башнефть-Уфанефтехим» произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим розливом нефтепродуктов и их возгоранием. В результате происшествия погибли шесть работников, напомнили в «Башинформе». Суд назначил обвиняемым от 3 до 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Как выяснилось, в компании нарушили правила безопасности на взрывоопасном объекте: не обеспечили надлежащий ремонт коллекторов установки и по завершении работ не провели экспертизу промышленной безопасности оборудования.

Перешли на другое регулирование

17 июня глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Согласно новой редакции документа, маски необходимо носить вне места своего проживания, кроме пляжей, а в магазинах также следует носить перчатки. «Мы перешли на другое регулирование», пояснил Хабиров в инфо-шоу РБК, «мы жестко закрываем те места и создаем там особые режимы, где люди контактируют близко, — это магазины, МФЦ, учреждения, поликлиники, общественный транспорт. Имеет смысл регулировать там», подчеркнул он. Режим самоизоляции продолжает действовать для жителей 65+. С 15 июня в регионе открылись оборудованные пляжи, информировал «Башинформ».

Нарушения почти на 8 миллиардов

Контрольно-счетная палата Башкирии в Ишимбайском районе выявила нарушения на 7,8 млрд рублей. Среди них — нецелевое использование бюджетных средств, нарушения при распоряжении имуществом. Так, из-за неэффективности перехода на аутсорсинг по школьному питанию бюджету нанесен ущерб в 46,7 млн рублей, а ущерб от перехода на аутсорсинг по охране и уборке в учреждениях образования составил 64,2 млн, передает «Башинформ». На 50 млн рублей превышены расходы на оплату труда муниципальных служащих администрации района. Выявлены и коррупционные факты. Так, супруга директора средней школы №2 без квалификации назначена замдиректора по воспитательной работе. Во время декрета ей платили зарплату и пособие по уходу за ребенком. А директор лагеря «Радуга» принял на работу супругу, дочь и сына также без профобразования. Еще в Ишимбае местные власти предоставили сиротам некачественные квартиры, приобретенные за счет средств республиканского бюджета на 17 млн рублей.

О COVID-19, больнице 21 века и возвращении к прежнему режиму работы

С 15 июня в Башкирии РКБ им. Куватова и другие больницы, работающие с COVID-19, начали переходить на обычный режим работы. «С учетом ввода в строй новой инфекционной больницы», — пояснил глава Минздрава Максим Забелин. 16 июня глава Башкирии Радий Хабиров в шоу Первого канала «Док-ток» ознакомил участников передачи с новым медучреждением. «Это высокотехнологичный объект. Там очень много медицинского оборудования. Поэтому строили его не только с расчётом на коронавирус. Это будет постоянно действующий инфекционный госпиталь», — рассказал он. Телеведущая Елена Малышева назвала инфекционный центр в Уфе «супербольницей». «Мне кажется, в Уфе построили больницу ХХI века», — резюмировала она. Сейчас в новой «инфекционке» лечатся более 35 ковид-больных. Всего на 19 июня в республике выявлено 4 792 случая заражения COVID-19, плюс 62 за сутки, информировал «Башинформ».

Также 15 июня бригада из 17 уфимских врачей отправилась в Карачаево-Черкесию для помощи медикам в лечении ковид-больных.

«Уфаводоканал» подозревается в хищении миллионов

Должностные лица «Уфаводоканала» стали фигурантами уголовного дела по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере». Как узнал «Башинформ», еще в 2011 году «Уфаводоканал» заключил подложный договор с фирмой «Тандем» на вывоз иловых осадков с очистных сооружений по цене, в разы превышающей реальную стоимость. При частичном выполнении с 2018 по 2020 год объема работ на 21 млн рублей должностные лица муниципального предприятия подписали акты приемки на 242 млн рублей и произвели оплату на 86 млн. Перечисление денег пресекли правоохранители.

Самый влиятельный человек в Башкирии

Агентство политических и экономических коммуникаций создало рейтинг наиболее влиятельных жителей Башкирии. Список из 50 человек возглавил глава республики Радий Хабиров. Следом идут Андрей Назаров, Александр Сидякин, Ростислав Мурзагулов. Также в списке — главный госавтоинспектор Динар Гильмутдинов (25 место), митрополит Никон (33 место), Муртаза Рахимов и Альберт Мухамедьяров. Составители рейтинга отмечают, что в республике исполнительная власть доминирует над законодательной, а также отсутствуют контрэлиты, передает «Башинформ».

Безработный уфимец рассказал Путину, как выживает

15 июня президент России Владимир Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. В совещании принял участие глава Башкирии Радий Хабиров. На совещании уфимец Михаил Балабанов, потерявший работу во время пандемии, рассказал Путину, как в кратчайшие сроки оформил пособие по безработице, получил соцвыплаты на детей, а также поделился планами по трудоустройству. «Программа, которую Правительство разработало, работает. Большое Вам за это спасибо», — сказал Михаил. По данным «Башинформа», в республике численность «официальных» безработных выросла в 4,2 раза и превысила 76 тысяч человек.

Сядем и будем смотреть Парад

24 июня, в день парада Победы в Москве, в Уфе и Башкирии не будет парада и других масштабных мероприятий. Для ветеранов проведут личные парады по месту их жительства, сообщил «Башинформ». 17 июня в инфо-шоу РБК на вопрос ведущей об отмене парада Победы в Башкирии Радий Хабиров пояснил, что «мы не планировали проводить парад Победы 24 июня. Мы исходили из того, что в этот день пройдет парад в Москве на Красной площади. Это самый главный Парад страны, и мы все дружненько сядем около телевизоров, как это было в старые давние времена, и будем смотреть». 22 июня на железнодорожном вокзале Уфы откроется памятник ушедшим на фронт во время Великой Отечественной.

Экс-сотрудник правительства получил за взятку условный срок

Осужденный за взятку в 3 млн рублей экс-сотрудник правительства Башкирии получил условный срок. Ранее прокурор РБ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего бывшего директора департамента экономического развития аппарата Правительства РБ Ильнура Абсалямова по статье «покушение на мошенничество в особо крупном размере», сообщил «Башинформ». Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, со штрафом в 200 000 рублей и лишением права занимать должности в госорганах на один год.

Также условный срок за взяточничество получил экс-полицейский

Как узнал «Башинформ», с 2016 по 2017 год дежурный отдела полиции в Стерлитамаке за деньги передавал информацию об умерших своему знакомому. Затем эти сведения поступали ритуальной службе. 18 июня стало известно, что за «злоупотребление должностными полномочиями» и «получение взятки» продававший сообщения об умерших экс-правоохранитель осужден на 3,3 года условно. Подсудимый уволен со службы.

Решение проблемы обманутых дольщиков

Башкирия направила в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства все документы, необходимые для решения проблемы обманутых дольщиков ЖК «Миловский парк». Об этом «Башинформу» сообщила ответсек Совета по правам человека при Главе РБ Зульфия Гайсина. Накануне она побывала в палаточном лагере на территории «Миловского парка», где обманутые дольщики объявили акцию протеста. «Решение проблемы определено. Оно должно осуществляться через федеральный фонд. Именно он должен принять решение на Наблюдательном совете о достройке проблемных домов ЖК «Миловский парк» либо о выплате компенсации», — заявила Гайсина, отметив, что до тех пор, пока Фонд «не рассмотрит вопрос завершения строительства или выплаты компенсации, республика ничего сделать не сможет».