Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно заранее. Есть три способа

2 Выбрать другой участок

Если вам нужно уехать в другой город или даже регион, можно заранее выбрать любой удобный вам участок. Сделать это можно:

— С помощью сервиса «Мобильный избиратель»﻿. Внимание – для этого нужна регистрация на «Госуслугах».

— Оставив заявку в территориальной избирательной комиссии или своем избирательном участке.

Сделать это можно до 14.00 воскресенья, 21 июня.