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Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно заранее. Есть три способа

ПОЛИТИКА

Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны пройдет 1 июля, такое решение принял Владимир Путин. Как мы уже рассказывали ранее, участки будут работать с 8 до 20 часов по уфимскому времени. Высказать свое мнение могут все дееспособные граждане РФ, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Этот день по всей стране объявлен выходным. Если по каким-то причинам вы не можете прийти на свой участок 1 июля, отдать свой голос можно другими способами. Есть три варианта.

1Проголосовать заранее
Участки откроются уже в четверг, 25 июня. Можно совершенно спокойно прийти, где вы обычно голосуете, в удобное для вас время, показать паспорт и получить бюллетень. Узнать, где находится ваш участок, можно по этой ссылке﻿.
2Выбрать другой участок
Если вам нужно уехать в другой город или даже регион, можно заранее выбрать любой удобный вам участок. Сделать это можно:

— С помощью сервиса «Мобильный избиратель»﻿. Внимание – для этого нужна регистрация на «Госуслугах».

— Оставив заявку в территориальной избирательной комиссии или своем избирательном участке.

Сделать это можно до 14.00 воскресенья, 21 июня.

3Вызвать комиссию на дом
Если у вас по каким-то причинам нет возможности выйти из квартиры, вы можете позвонить на свой избирательный участок и члены комиссии придут с мобильным ящиком для голосования к вам домой.

Проголосовать из дома смогут не только маломобильные граждане, но и кто заботится о них. Оставить заявку можно до 17.00 1 июля.

Кроме этого, начиная с 25 июня члены избирательных комиссий будут выезжать в населенные пункты, где нет своих участков.

При таком способе помимо собственно бюллетеня вам нужно будет заполнить заявление с просьбой разрешить отдать свой голос дистанционно.

Остались вопросы?

Звоните по телефонам:

8-800-200-00-20 — информационно-справочный центр ЦИК России;

(347) 280-95-06, (347) 280-96-34 – «Горячая линия» ЦИК Башкирии. График: в рабочие дни – 10.00-13.00, 14.00-20.00, выходные дни – 10.00-14.00.

ИА «Башинформ»
Теги: голосование по поправкам в Конституцию РФ
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