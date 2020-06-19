Проголосовать по поправкам в Конституцию РФ можно заранее. Есть три способа
Общероссийское голосование по изменениям в главный закон страны пройдет 1 июля, такое решение принял Владимир Путин. Как мы уже рассказывали ранее, участки будут работать с 8 до 20 часов по уфимскому времени. Высказать свое мнение могут все дееспособные граждане РФ, которым на день голосования исполнилось 18 лет. Этот день по всей стране объявлен выходным. Если по каким-то причинам вы не можете прийти на свой участок 1 июля, отдать свой голос можно другими способами. Есть три варианта.
— С помощью сервиса «Мобильный избиратель». Внимание – для этого нужна регистрация на «Госуслугах».
— Оставив заявку в территориальной избирательной комиссии или своем избирательном участке.
Сделать это можно до 14.00 воскресенья, 21 июня.
Проголосовать из дома смогут не только маломобильные граждане, но и кто заботится о них. Оставить заявку можно до 17.00 1 июля.
Кроме этого, начиная с 25 июня члены избирательных комиссий будут выезжать в населенные пункты, где нет своих участков.
При таком способе помимо собственно бюллетеня вам нужно будет заполнить заявление с просьбой разрешить отдать свой голос дистанционно.
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Звоните по телефонам:
8-800-200-00-20 — информационно-справочный центр ЦИК России;
(347) 280-95-06, (347) 280-96-34 – «Горячая линия» ЦИК Башкирии. График: в рабочие дни – 10.00-13.00, 14.00-20.00, выходные дни – 10.00-14.00.