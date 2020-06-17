Фото: ИА «Башинформ» Глава Башкирии внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности Фото: ИА «Башинформ»

Глава Башкортостана Радий Хабиров внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новой редакции документа, необходимо носить маски вне места своего проживания, кроме пляжей. В магазинах, финансовых организациях и МФЦ, помимо масок также следует носить перчатки.

С 15 июня в регионе уже открылись специально оборудованные пляжи.

С 22 июня при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил возобновляется работа фитнес-центров, за исключением находящихся в них саун.

С 29 июня в республике начинают работать спортзалы, спортивные секции, аквапарки и плавательные бассейны.

Также, с 29 июня в Башкортостане откроются санатории, профилактории, пансионаты, дома отдыха и другие организации, оказывающие гостиничные услуги.

С 1 июля открываются детские санатории, профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, имеющие в штате медицинский персонал, в которых проводится лечение детей (подготовка к их открытию начнётся с 24 июня).

С 3 июля – детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей (подготовка их к открытию начнётся с 26 июня).

Согласно внесенным изменениям в указ, также возобновляется проведение Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги с соблюдением соответствующего регламента, согласованного Роспотребнадзором.

Кроме того, Минтруду региона совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ поручено проработать вопрос возобновления работы реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, отмечается на сайте главы Башкортостана.