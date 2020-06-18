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Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Главы РБ

Радий Хабиров рассказал, как в Башкирии пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью телеканалу «Мир 24» рассказал, как в республике идет подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России.

«Мы спокойно, в рабочем режиме готовимся к проведению голосования. Вы знаете, что оно носит необычный характер – не один день, а целая неделя голосования, — сообщил глава республики. — Это будет способствовать тому, чтобы не было нарушений социальной дистанции, больших скоплений людей. Сейчас мы проводим организационную и материально-техническую подготовку».

Радий Хабиров рассказал, что в Башкортостане открылись участковые комиссии, и каждую из них заполняют довольно большим количеством средств защиты: это и средства дезинфекции, и маски, и защитные очки.

«Одна из задач, которую мы решаем с главами муниципалитетов, связана с тем, что на участках для голосования каждые два часа должны проводить дезинфекцию. Здесь нужно провести чёткую работу для того, чтобы мы не допустили заражения именно в участковых комиссиях. Я думаю, что с этой задачей мы справимся», — заверил глава республики.

Участковые комиссии будут открыты семь дней, также есть возможность голосования вне участковых комиссий — на дому и вне. Создан целый ряд механизмов для того, чтобы максимально рассредоточить поток людей. При этом основной акцент работы в плане недопущения нарушения социальной дистанции будет направлен на 1 июля.

Глава республики также пояснил, как будут голосовать люди с подтвержденной коронавирусной инфекцией и контактировавшие с ними.

«Мы специально провели совещание с медиками по голосованию в «красной зоне». В ней находится около 200–300 человек плюс работают врачи. В общей сложности это несколько сотен людей. Проблема будет заключаться в том, что, по мнению врачей и Роспотребнадзора, сам бюллетень может стать носителем вируса, — отметил глава региона. — Мы сейчас прорабатываем рабочую версию с ЦИКом. Проголосовали, там же упаковали, сделали протокол и вынесли его. А сами бюллетени при этом хранились бы отдельно. Их буквально несколько сотен, но они представляют опасность. Когда их начнут пересчитывать, есть варианты, что могут заразиться. Поэтому мы думаем о каких-то особых изоляционных мерах и проводим консультации с Центральной избирательной комиссией».

ИА «Башинформ»
Теги: конституция
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