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19 июня Пятница

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Молния
18.06.20: выявлено с COVID-19 - 4730, выздоровели - 2182, скончались - 18. За сутки - 60 новых случаев инфицирования.
Молния
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В Башкирии незначительно увеличился суточный прирост заболевших COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В Башкирии незначительно увеличился суточный прирост заболевших COVID-19 Фото: Валерий Шахов

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Башкирии к 19 июня составило 4 792. За сутки COVID-19 в регионе заболели 62 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки количество умерших от коронавируса в республике осталось неизменным и по-прежнему составляет 18 человек.

Из 4 792 заболевших COVID-19 выздоровели 2 267 человека, 85 из которых — за последние сутки.

Всего за сутки в России подтверждено 7 972 новых случая коронавирусной инфекции. Умер 181 человек, выздоровели — 10 443.

На данный момент в России выявлено 569 063 заболевших, из которых выздоровело 324 406 человек, умерло — 7 841.

На данный момент в регионах проведено более 16,3 млн тестов на наличие COVID-19. Только за последние сутки проведено свыше 330 тысяч лабораторных исследований.

Под наблюдением врачей с подозрением на коронавирус в России находятся сейчас более 310 тысяч человек.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус
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