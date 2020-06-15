Уфимец, потерявший работу из-за пандемии, рассказал Путину, как выживает в кризис

Фото: сайт главы РБ







Фото: сайт главы РБ

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. В совещании принял участие глава Башкортостана Радий Хабиров.

Один из жителей Уфы рассказал Владимиру Путину, как выживает в кризис. Михаил Балабанов управлял спортивным магазином. В связи с пандемией и последовавшим кризисом его заработки упали. В период самоизоляции магазин был закрыт, и уфимец был вынужден уволиться по собственному желанию.

«Слышал, видел по телевизору от вас, что программа есть. Зашел на портал «Работа в России», в течение 10–15 минут оформил все и получил пособие по безработице. Быстро, просто», — поделился уфимец.

У Михаила Балабанова трое детей – трех, шести и 17 лет. 1 июня пришла выплата в 20 тысяч.

«Сейчас ждем, насколько я вижу по порталу, что должны в ближайшие дни прийти еще пособия от трех до семи лет. Так что программа, которую Правительство разработало, работает. Большое Вам за это спасибо, Вы сильно помогаете всем», — рассказал Михаил Балабанов.

Уфимец отметил, что сейчас находится в поиске работы, ищет и через интернет-ресурсы, и через портал «Работа в России». Путин спросил, помогает, сопровождает ли кто-то поиски работы, какая поддержка оказывается на месте.

«Сейчас размещено мое резюме, рассматриваю предложения. Но предложений сейчас не так много в связи с тем, что все организации только начинают работать и не до новых сотрудников, — ответил уфимец. — Также со службой занятости рассматриваю варианты: консультируемся по поводу ведения собственного бизнеса, его начала, обговариваем варианты, помогают консультативно. Дай бог, все сложится у меня в этом направлении, если, конечно, будет интересная идея, которую стоить воплотить. Сейчас консультируемся, будем работать».

После видеоконференции вице-премьер – министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова прокомментировала ситуацию с Михаилом Балабановым.

«Важно, все эти меры поддержки были оформлены без проволочек, дистанционно. Благодаря этой реальной помощи Михаил может спокойно искать новую работу или, как он сказал Президенту, подумать об открытии своего дела, — отметила вице-премьер. — Глава Башкортостана Радий Фаритович Хабиров поручил оказать Михаилу всестороннее содействие в поиске работы. Будем ему помогать всеми силами, особенно если он решит заняться собственным делом».