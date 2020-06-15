Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии больницы, перепрофилированные под COVID, возвращаются к прежнему режиму работы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии РКБ им.Куватова и другие стационары, работающие с COVID-19, с 15 июня переходят на работу в обычном режиме, доложил на оперативном совещании в Правительстве республики министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«Начинается реализация дорожной карты по возвращению перепрофилированной части коек в обычное русло с учетом ввода в строй новой инфекционной больницы», — сказал министр.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время суммарная заполняемость коечного фонда в больницах региона составляет 44%. Снижается число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией.