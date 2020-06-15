Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 69.12

EUR 78.52

15 июня Понедельник

Уфа   °

Молния
15.06.20: выявлено с COVID-19 - 4547, выздоровели - 1853, скончались - 18. За сутки - 61 новый случай инфицирования.
Молния
Все телефоны горячих линий по коронавирусу в Башкирии - здесь
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии больницы, перепрофилированные под COVID, возвращаются к прежнему режиму работы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии больницы, перепрофилированные под COVID, возвращаются к прежнему режиму работы Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии РКБ им.Куватова и другие стационары, работающие с COVID-19, с 15 июня переходят на работу в обычном режиме, доложил на оперативном совещании в Правительстве республики министр здравоохранения РБ Максим Забелин.

«Начинается реализация дорожной карты по возвращению перепрофилированной части коек в обычное русло с учетом ввода в строй новой инфекционной больницы», — сказал министр.

По данным Министерства здравоохранения, в настоящее время суммарная заполняемость коечного фонда в больницах региона составляет 44%. Снижается число заболевших ОРВИ и внебольничной пневмонией.

ИА «Башинформ»
Теги: здравоохранение, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в общественных местах разрешат ходить без перчаток
Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в понедельник, 15 июня, разрешил находиться в общественных местах без перчаток. Руководитель
В Уфе наркоманы штурмуют подъезд ради доступа к закладкам
В Уфе наркоманы буквально штурмом обрушились на подъезда ради доступа к закладкам с очередной дозой дурмана. Попытки неизвестных попасть в подъезд попали
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и соцвыплат
Россиян освободили от необходимости собирать справки для оформления пособий и социальных выплат. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр М
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты
Все выпускники российских школ 15 июня получат аттестаты. В этом году вручение документа об образовании решено выдать независимо от результатов Государст
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть