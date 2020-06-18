Радий Хабиров уточнил, в каких местах продолжают действовать особые меры

В вечернем инфо-шоу РБК ЧЭЗ Next главе Башкортостана задали вопрос, были ли меры, принятые в республике в связи с коронавирусной ситуацией, оправданными. Ведущая программы назвала эти меры достаточно жесткими.

Радий Хабиров ответил, что все меры были абсолютно оправданными. Глава региона привел пример: когда 9 мая и 12 июня люди выходили и активно общались друг с другом, через некоторое время фиксировался рост заболевших. Когда же люди находились в изолированном состоянии и соблюдали социальную дистанцию, шло падение.

«Мы перешли на другое регулирование, — пояснил Радий Хабиров. — Невозможно заставить всех людей носить маски и сидеть дома, люди уже устали, но мы пошли по другому пути. Мы жестко закрываем те места и создаем там особые режимы, как-то: ношение масок, перчаток, дезинфекция, социальная дистанция, — там, где люди контактируют близко, — это магазины, МФЦ, учреждения, поликлиники, общественный транспорт. Имеет смысл регулировать там, и на данный момент это работает».

Глава республики напомнил, что режим самоизоляции продолжает действовать для наиболее уязвимой категории людей — жителей возраста 65 плюс.

«У нас сейчас идет падение и, если мы в таком же режиме будем продолжать «падать», то мы посмотрим. Были дни, 2-3 недели назад, когда было более 110 в день (заболевших), а сейчас мы опустились на 59. Я думаю, в более обозримом будущем мы перейдем на более слабый режим регулирования», — заявил глава Башкортостана.

Радий Хабиров выразил надежду, что 1 сентября дети смогут пойти в школы. Однако в сфере дополнительного образования элементы дистанционного обучения сохранятся.