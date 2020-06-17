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Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии будет происходить в День Парада Победы

ПОЛИТИКА
Фото: скриншот с видео

Радий Хабиров рассказал, что в Башкирии будет происходить в День Парада Победы Фото: скриншот с видео

Радий Хабиров принял участие в вечернем инфо-шоу РБК в инстаграм ЧЭЗ Next. На вопрос ведущей об отмене Парада Победы в Башкортостане глава республики рассказал, что в регионе будет происходить в этот день.

«Мы не планировали проводить Парад Победы 24 июня. Мы исходили из того, что в этот день пройдет Парад в Москве на Красной площади. Это самый главный Парад страны, и мы все дружненько сядем около телевизоров, как это было в старые давние времена и будем смотреть».

Глава республики сообщил, что 22 июня планируется довольно большой комплекс мероприятий, в частности, на железнодорожном вокзале Уфы откроется памятник ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии будет ограниченный круг людей — приглашены ветеранские организации, военные структуры.

Радий Хабиров вспомнил, 23 февраля был интересный опыт, когда был проведен персональный парад для ветерана легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Мугина Нагаева. По словам главы, подобные персональные парады пройдут 24 июня в разных муниципалитетах республики.

Также глава Башкирии рассказал, что 9 мая в Уфе уже прошло особое мероприятие, посвященное встрече из Москвы Звезды Героя России легендарного генерала Минигали Шаймуратова.

ИА «Башинформ»
Теги: День Победы
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