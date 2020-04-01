Фото: ИА «Башинформ» Коронавирус в Башкирии: полная самоизоляция, спецпропуска, кто выздоровел и заразился Фото: ИА «Башинформ»

«Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение». Борьба с коронавирусом: что произошло за минувшие сутки в Башкирии.

В режиме полной самоизоляции. Утром 31 марта «Башинформ» сообщил, что режим полной самоизоляции объявлен в 26 российских регионах России. Накануне свободное передвижение граждан ограничили власти Москвы и Московской области. Премьер-министр страны порекомендовал принять аналогичные меры всем регионам. 27 регионом с полной самоизоляцией всех жителей стала Башкирия. О двух новых случаях Covid-19 в республике и введении с 20.00 31 марта режима самоизоляции для всех ее жителей сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «Мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально», — написал он, пояснив, что полная самоизоляция жителей республики «поможет нам избежать тяжёлых последствий».

Согласно указу главы РБ о режиме всеобщей изоляции, «все, кроме служб, обеспечивающих жизнедеятельность городов и сел, должны находиться дома до отмены этого режима». Выходить из дома можно только в случае, когда человеку нужна экстренная медпомощь; можно сходить в магазин за продуктами или в аптеку; выгуливать домашних животных; вынести мусор; добраться до места работы, если обязан. До какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии, решится в конце недели.

В Уфе на время режима самоизоляции сократят количество единиц общественного транспорта и его время работы с 06.00 до 20.00. С 31 марта «Башавтотранс» закрывает межобластные маршруты, а междугородние и пригородные сокращает, передал «Башинформ».

Из-за коронавируса весенний призыв в армию в Башкирии переносится на 13 апреля 2020 года. Ранее весенний призыв планировалось осуществить с 1 апреля.

Днем 31 марта стало известно, что нарушителей режима карантина по коронавирусу оштрафуют от 15 до 40 тысяч рублей. Такие поправки в КоАП РФ приняла Госдума.

Уфимская швейная фабрика запустила производство защитных костюмов и масок для врачей и работников, занимающихся дезинфекцией.﻿ Партия в 250 защитных комбинезонов уже готова. ﻿По данным «Башинформа», защитную экипировку будут предоставлять медработникам, которые проверяют людей в аэропортах и работают в инфекционных больницах.

Производство одноразовых масок в Башкирии планируют открыть через три месяца. Об этом заявил на брифинге министр промышленности и энергетики региона Александр Шельдяев. Сейчас Комбинат рабочей одежды рассматривает возможность закупа оборудования для пошива одноразовых медицинских масок.

В Башкирии зарегистрировано 7 заболевших коронавирусом, сообщил в 14.00. на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин. За последние сутки были зафиксированы два новых случая заболевания. «Башинформ» сообщал, что студент, у которого был диагностирован Covid-19, приехал из Франции. От него заразилась его сестра. В то же время выписывается первая выздоровевшая. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 107 человек, в России — 2337 человек. Число погибших увеличилось до 17. Выздоровел 121 человек.

На время режима самоизоляции в Башкирии вводятся специальные пропуска, информировал﻿ замруководителя Администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. Выдача пропусков, которая начнется с 1 апреля, возложена на администрации муниципальных районов и городских округов.

Первого в Башкирии выздоровевшего пациента с коронавирусом выписали из больницы. Как рассказал «Башинформ», 35-летняя жительница Дюртюлей Ляйсан Х. с 21 марта после поездки в Европу на круизном лайнере была госпитализирована в инфекционную больницу Уфы. «У меня и на начало карантина, и сейчас все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение», — написала девушка в соцсетях. Ее сестра пока продолжает лечение в инфекционной больнице Уфы.

Тем временем выяснилось, что сибайский продавец мяса заразил коронавирусом фельдшера, принимавшего у него анализы. Как сообщал «Башинформ», незадолго до этого продавец мяса из Челябинской области ездил в Дубай и по возвращении сразу приступил к работе. Сейчас он находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Жителей Сибая и Баймакского района, которые покупали мясо на этом рынке, попросили срочно самоизолироваться и сообщить свои данные. Сейчас все контактировавшие с носителем коронавируса самоизолированы и находятся под наблюдением медиков.

В Башкирии для нуждающихся создадут отдельный фонд продуктов питания. Об этом в 16.00 на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. Эта работа уже начата, прорабатываются вопросы хранения продуктовых наборов и список получателей. Всего таких людей в республике 150 тысяч. «Надо быть готовыми помочь наиболее нуждающимся нашим людям. Полагаю, придет время, и мы будем и этим заниматься», — сказал Хабиров. Он также высказал опасения по поводу двух городов Башкирии, которые могут стать своего рода «красной» зоной. «Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение… Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, что эти города выстрелят большим количеством зараженных. Кто нам это привез? Два безответственных жителя из Челябинской области, которые были за рубежом», — сказал Хабиров.

6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса все школы Башкирии начинают учиться дистанционно. Первый урок в 10 часов утра проведет глава республики Радий Хабиров, далее процесс пойдет по определенному школами расписанию, информировал «Башинформ».

Одной из главных проблем предстоящего экономического кризиса в Башкирии может стать безработица. Предполагается, что число безработных в республике может исчисляться десятками тысяч людей, заявил на совещании с главами муниципалитетов Радий Хабиров. По состоянию на прошлую неделю под риском увольнения в регионе находятся 3 374 работника.

В 20.00 31 марта 2020 года в Башкирии вступил в силу указ главы республики о полной самоизоляции граждан. В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания и соблюдать дистанцию между собой в 1,5 метра в общественных местах и транспорте.

1 апреля стало известно, что из-за коронавируса билеты на поезда начнут продавать не раньше 45 суток до отправления. Новые правила продаж актуальны для поездов, отправляющихся с 29 июня 2020 год­а, уточнил «Башинформ».