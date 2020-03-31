Сибайский продавец мяса заразил коронавирусом фельдшера, принимавшего анализы

У фельдшера скорой помощи из Челябинской области обнаружили Covid-19 после того, как она взяла анализ у торговца мясом в Башкирии.

﻿Ранее сообщалось, что в Сибае житель Челябинской области — носитель коронавируса — торговал мясом на рынке «Воскресный» на ул. Матросова, 4. Продавец незадолго до этого ездил за рубеж и по возвращении не самоизолировался, а сразу приступил к своей работе. На данный момент он уже находится в больнице с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

У фельдшера скорой помощи из Кизильского района Ольги Пензиной выявили коронавирус после того, как она взяла анализ у вернувшегося из Дубая мужчины. Ольгу Пензину госпитализировали, а всех её коллег — фельдшеров и водителей скорой — отправили на карантин, сообщает 74.ru﻿.

По словам женщины, вместо лаборантов отправили фельдшера брать анализ у тех, кто вернулся из-за границы неделю назад. Женщине объяснили, как делать забор анализов, выдали маску, шапочку, халат, очки, бахилы и перчатки. Водитель, по словам Ольги Пензиной, остался без спецодежды. Всего бригада взяла анализы у девяти человек, прилетевших из Дубая, — в посёлках Новом и в Амамбайке. Как рассказала медик 74.ru, мазки долгое время пролежали в пункте скорой в посёлке Путь Октября. Только на следующий день их увезли в Челябинск.

Через три дня выяснилось, что один из девяти анализов положительный. Ольгу Пензину увезли в инфекционное отделение ГКБ № 1 Магнитогорска. Сейчас в муниципалитете работает новая, экстренно собранная бригада медиков.

В Минздраве Челябинской области сообщили, что Ольга Пензина снимала защитные очки во время работы с заражённым и не проинформировала администрацию больницы после приезда с вызова.

Семья из Кизильского района, у которой брала анализы заразившаяся медик, вернулась из Объединённых Арабских Эмиратов и не стала самоизолироваться. Мужчина с подтверждённым впоследствии коронавирусом отправился торговать мясом на рынок в Башкирии. Туристов обследовали только по сообщению людей, возмутившихся, что предприниматель и его родные не ушли на карантин после отдыха за границей.

К жителям Сибая и Баймакского района, которые покупали на этом рынке, обратились на брифинге с просьбой срочно самоизолироваться и сообщить свои данные.

На данный момент все контактировавшие с носителем коронавируса из Челябинской области самоизолированы и находятся под наблюдением медиков, сообщил на брифинге министр здравоохранения республики Максим Забелин.