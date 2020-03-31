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Режим полной самоизоляции объявлен в 26 российских регионах

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Режим полной самоизоляции объявлен в 26 российских регионах Фото: Валерий Шахов

На утро 31 марта режим полной самоизоляции объявлен в 26 российских регионах. Накануне свободное передвижение граждан по улице ограничили власти Москвы и Московской области. Премьер-министр Михаил Мишустин аналогичные меры порекомендовал принять всем регионам.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», вечером 30 марта режим самоизоляции ввели в республиках Адыгея, Коми, Марий Эл, Татарстан, Якутия, Чечня, Чувашия, в Архангельской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Свердловской, Ульяновской, Белгородской, Волгоградской, Курской, Нижегородской и Саратовской областях, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Согласно указу о режиме всеобщей изоляции граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости. Вескими причинами считаются:

1. обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью,

2. выход на работу в случае, если обязан,

3. выгул домашних питомцев — не далее 100 метров от дома,

4. вынос мусора,

5. покупки в магазине или аптеке.

В ближайшее время режим полной самоизоляции для всех граждан планируют ввести и в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров поручил собрать по этому поводу совещание с главами муниципалитетов и членами правительства республики.«Начинайте обдумывать, готовить ресурсы, средства о переходе граждан на полную самоизоляцию», — сказал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: режим изоляциии
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