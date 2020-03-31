Фото: ИА «Башинформ» В Уфе на время карантина сократят время работы общественного транспорта Фото: ИА «Башинформ»

В столице Башкирии на время карантина по новой коронавирусной инфекции сократят работу общественного транспорта. Заместитель начальника управления транспорта и связи Уфы Владимир Петров попросил ограничить время работы маршрутных автобусов, трамваев и троллейбусов с 06.00 до 20.00. Мэр города Ульфат Мустафин одобрил это предложение.

Также во всероссийскую нерабочую неделю сократится количество единиц общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что госперевозчик «Башавтотранс» с 31 марта закрывает межобластные маршруты, а междугородние и пригородные сокращает. Уточнить движение маршрутов можно по телефону горячей линии 8(347) 262-66-62.