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«Башавтотранс» предупреждает о корректировке расписания движения автобусов

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

«Башавтотранс» предупреждает о корректировке расписания движения автобусов Фото: Валерий Шахов

ГУП «Башавтотранс» предупреждает жителей республики о корректировке расписания движения автобусов. В частности, с 31 марта межобластное сообщение будет закрыто полностью. Междугородные и пригородные маршруты, в связи со снижением пассажиропотока, с 30 марта сокращены.

«Уточнить расписание движения автобусов можно на автовокзале или автостанции, от которого отправляется транспорт, — сообщается на сайте Госкомтранса РБ. — Городские маршруты будут работать по расписанию воскресного дня. Расписание скорректировано в утренние часы с учетом доставки работающих жителей к местам работы — на магистральных маршрутах предусмотрены ранние выезды. Вечером режим работы автобусов сохранен, как в будние дни, но пассажирам стоит учитывать увеличение интервала движения».

Автовокзалы и автостанции продолжают работу в штатном режиме.

Информацию о расписании можно уточнить по телефону горячей линии ГУП Башавтотранс РБ: 8(347) 262-66-62.

Расписание автобусов скорректировано в связи с угрозой распространения в Башкортостане новой коронавирусной инфекции, в соответствии с утвержденными главой Башкортостана дополнительными мерами по снижению риска распространения коронавирусной инфекции на территории республики и введением режима «Повышенная готовность».

Кроме того, на оперативном совещании в администрации Уфы заместитель начальника управления транспорта и связи Уфы Владимир Петров попросил ограничить время работы маршрутных автобусов, трамваев и троллейбусов с 06.00 до 20.00. Мэр города Ульфат Мустафин одобрил это предложение.

Ксения Калинина
Теги: Башавтотранс, расписание
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