Фото: Валерий Шахов В Башкирии вступил в силу указ главы республики о полной самоизоляции граждан Фото: Валерий Шахов

В Республике Башкортостан в 20.00 часов 31 марта 2020 года вступил в силу указ главы республики Радия Хабирова о полной самоизоляции граждан.

В Башкирии введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Граждане обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания).

Выходить из дома можно только в исключительных случаях, а именно:

— в случае, когда человеку нужна экстренная (в сопровождении медиков) или неотложная медицинская помощь;

— следования до магазина за продуктами или в аптеку за лекарствами не далее 150 метров, с собой необходимо иметь паспорт;

— выгула домашних животных не далее 100 метров от дома;

— выноса отходов до ближайшего контейнера;

— следования до места работы, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения, в правоохранительных структурах, органах власти и на вас не распространяется действие Указа Президента РФ о нерабочих днях. С собой обязательно должен быть документ, удостоверяющий личность, и справка, выданная работодателем.

Гражданам предписано соблюдать дистанцию между собой в 1,5 метра в общественных местах и общественном транспорте.

Указ опубликован на портале правовой информации.