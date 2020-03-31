Фото: https://pixabay.com Число зараженных коронавирусом в России достигло 2337 человек Фото: https://pixabay.com

За сутки в России зарегистрированы 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах.

Общее число подтвержденных случаев достигло 2337 человек.

Всего случаи коронавирусной инфекции, по данным оперативного штаба на 31 марта, зарегистрированы в 73 из 85 регионов России.

Число погибших увеличилось на восемь человек, до 17. Выздоровел 121 человек (+55 за сутки).

В Башкирии зарегистрировано семь случаев заражения Covid-19. ﻿За последние сутки зафиксированы два новых случая заболевания в регионе.