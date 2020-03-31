На территории Башкирии вводятся специальные пропуска
На территории Башкирии вводятся специальные пропуска Фото: Валерий Шахов
На время режима самоизоляции на территории республики вводятся спецпропуска, сообщил на брифинге замруководителя Администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев.
Составление перечня организаций, работникам которых полагаются разрешительные пропуска на передвижение, а также выдача этих пропусков возложены на администрации муниципальных районов и городских округов.
«Для чего это сделано, — пояснил на брифинге по вопросам коронавирусной инфекции Урал Кильсенбаев. — Мы не сможем оперативно отработать условно, какой перечень техники нужен для Илишевского района для того, чтобы посеять пшеницу. На местах виднее и они оперативнее это отработают. Поэтому каждая администрация получит сегодня в 17.00 четкие, пошаговые рекомендации, которые они должны будут исполнить».