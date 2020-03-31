Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии число безработных будет исчисляться десятками тысяч людей - Радий Хабиров Фото: ИА «Башинформ»

Одной из главных проблем предстоящего экономического кризиса в Башкирии может стать безработица. Предполагается, что число безработных в республике может исчисляться десятками тысяч людей, заявил на совещании с главами муниципалитетов глава региона Радий Хабиров.

Минтруда республики еженедельно мониторит ситуацию на 456 предприятиях республики с общей численностью работающих 170 тысяч человек, ежедневно — на 22 системообразующих предприятиях. Отслеживаются люди, которые находятся под риском увольнения — предполагаемые к увольнению, работающие неполное рабочее время, находящиеся в административных отпусках и находящиеся в простое.

По состоянию на прошлую неделю под риском увольнения в регионе находятся 3 374 работника. И эта особенная (всероссийская нерабочая) неделя пока еще не нашла отражение в цифрах, отметила вице-премьер правительства — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова.

﻿«Сейчас необходимо, чтобы все органы исполнительной власти и муниципалитеты помогли с получением информации о всех в республике, кто находится под риском увольнения, — отметила министр. — Минтруду РФ нужно понимать масштаб бедствия. Обещают помощь в размере МРОТ. МРОТ с учетом уральского коэфециента в нашей республике составляет 13 949 рублей».

﻿«Мы должны дать ответ на запрос в каждой отрасли экономики, где происходит сокращение. Где-то помогут пособия, где-то возможность сохранять предприятия через наши государственные контракты. Мы нашу экономическую жизнь не парализуем. Где-то малый бизнес закрылся, самозанятые — надо смотреть, что с ними происходит, что происходит в тех отраслях экономики, которые определены перечнем и федеральным и нашим, — добавил Радий Хабиров. — Я абсолютно уверен, что люди, которые ранее работали и получали небольшую зарплату, сейчас ушли в режим самоизоляции без копейки в кармане. Уверен, что сейчас оплотом для многих семей становятся пенсионеры, получающие регулярно пенсию. Нельзя перекладывать всё на плечи бедных пенсионеров, поэтому я жду от вас полноценную программу занятости».

Республиканскую программу занятости поручено разработать в течение недели и представить на следующем совещании с главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции 9 апреля.