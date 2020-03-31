Фото: Валерий Шахов До какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии, решится в конце недели Фото: Валерий Шахов

До какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии, решится в конце недели, сообщил сегодня на совещании с главами муниципальных районов и городских округов в режиме видеоконференции глава республики Радий Хабиров.

Как сообщало ранее агентство, 31 марта с 20 часов вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.

﻿«Мы вводим этот указ без срока. По мониторингу ситуации в республиканском масштабе до конца недели определим горизонты этих положений. Пока рабочая версия — до 6 апреля. Но, подчеркиваю, окончательное решение примем в рамках анализа ситуации», — сказал Радий Хабиров.