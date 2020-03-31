Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии объявил о полной самоизоляции всех жителей республики Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта сообщил о двух новых случаях Covid-19 в регионе, а также о введении режима самоизоляции для всех жителей республики.

«Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время — первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные заражённые также чувствуют себя нормально. Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально», — написал руководитель Башкирии.

В связи с этим, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20.00 часов вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики.

«Это поможет нам избежать тяжёлых последствий. Я благодарен землякам за в основном ответственное отношение к собственному здоровью и надеюсь, что и далее вы будете благоразумными, чтобы всё это быстрее закончилось», — пояснил Радий Хабиров.

Полная самоизоляция – это карантинный режим, который предполагает обязательное нахождение людей в пределах дома или квартиры.

Как сообщало агентство «Башинформ», согласно указу о режиме всеобщей изоляции, граждане не должны покидать свои дома без острой необходимости. Вескими причинами считаются:

1. обращение за экстренной медицинской помощью или в связи с угрозой жизни и здоровью;

2. выход на работу в случае, если обязан;

3. выгул домашних питомцев — не далее 100 метров от дома;

4. вынос мусора;

5. покупки в магазине или аптеке.