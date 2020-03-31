Фото: ИА «Башинформ» Сотрудники Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Тест-система успешно прошла клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирована для использования в России.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности, и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром). Диагностический набор не дает ложно-положительной реакции.

«Массовое тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — пояснили в ведомстве.

Институт является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.

Как сообщало агентство «Башинформ», с подозрением на Covid-2019 в больницах Башкирии находятся 104 пациента, из них — 17 детей. У пятерых жителей региона новая коронавирусная инфекция подтверждена, их состояние удовлетворительное.