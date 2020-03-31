Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.73

EUR 85.73

31 марта Вторник

Уфа   °

Молния
Круглосуточный колл-центр по коронавирусу: 8-800-201-89-03
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Сотрудники Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Сотрудники Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции. Тест-система успешно прошла клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирована для использования в России.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности, и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром). Диагностический набор не дает ложно-положительной реакции.

«Массовое тестирование — один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции. Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции, у кого заболевание протекает без симптомов, и своевременно изолировать их. Благодаря новому тесту в арсенале Роспотребнадзора появился еще один эффективный инструмент в борьбе с пандемией», — пояснили в ведомстве.

Институт является одним из ведущих научных учреждений в России, обладает огромным опытом по созданию диагностических наборов для выявления различных инфекционных заболеваний и собственными производственными мощностями для их массового производства.

Как сообщало агентство «Башинформ», с подозрением на Covid-2019 в больницах Башкирии находятся 104 пациента, из них — 17 детей. У пятерых жителей региона новая коронавирусная инфекция подтверждена, их состояние удовлетворительное.

Ксения Калинина
Теги: Роспотребнадзор, тест, коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту inf@bashinform.ru, в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии планируется ввести режим полной самоизоляции граждан
В Башкирии планируют ввести режим полной самоизоляции для всех граждан. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров со ссылкой на рекомендации премьер
В Башкирии чиновник и его супруга вышли на работу сразу после заграничной поездки
Крайне неприятный случай произошел с одним из чиновников в Башкирии. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве РБ глава региона Радий
ФК «Уфа» продлил карантин по коронавирусу на 10 дней
Футбольный клуб «Уфа» изначально планировал выйти из вынужденного отпуска и карантина по новой коронавирусной инфекции 2 апреля. Однако накануне генераль
В Башкирии мужчина погиб под колесами грузового поезда
В Давлеканово 24 марта на железной дороге произошел смертельный инцидент. Как сообщил 30 марта на оперативном совещании в правительстве Башкирии председа
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть