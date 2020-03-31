Фото: Олег Яровиков В Башкирии зарегистрировано 7 заболевших коронавирусом Фото: Олег Яровиков

В Башкирии зарегистрировано семь заболевших коронавирусом, сообщил на брифинге в Министерстве здравоохранения министр Максим Забелин.

За последние сутки зафиксированы два новых случая заболевания. Ранее «Башинформ» сообщал, что студент, у которого был диагностирован Covid-19, приехал из Франции. От него заразилась его сестра.

В то же время сегодня выписывается первая выздоровевшая. С 21 марта она находилась на лечении. Женщина полностью выздоровела, ей больше ничего не угрожает, и она не представляет никакой опасности для окружающих.

В настоящее время с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 107 человек, среди них 18 несовершеннолетних.

По данным главврача Центра гигиены и эпидемиологии республики Анны Казак, на текущее время в регионе проведено 4 562 лабораторных исследований на коронавирус.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 1 836 больных коронавирусом, выздоровело 66 человек, девять случаев — летальные. В мире зараженных Covid-19 — 753 638 человек.