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В Башкирии из-за коронавируса переносится весенний призыв в армию

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии из-за коронавируса переносится весенний призыв в армию Фото: ИА «Башинформ»

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции, начало призывной кампании в Башкирии решено перенести предварительно на 13 апреля 2020 года, сообщает военный комиссариат республики. Ранее весенний призыв планировалось осуществить с 1 апреля.

Отправка будущих защитников на сборный пункт запланирована с 20 мая. Военно-врачебная комиссия по освидетельствованию кандидатов в военно-образовательные учреждения временно не работает. Военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы находится по адресу: ул. Мубарякова, 6/2. Перед отправкой на службу в те или иные войска, специалисты тщательно изучают личное дело каждого призывника, учитывая физические данные, образование и личное желание.

Также военный комиссариат сообщает: граждане, вызванные на мероприятия, связанные с призывом на военную службу с 1 по 10 апреля, являются в военный комиссариат самостоятельно с 13 по 17 апреля.По дополнительным вопросам по призыву, можно обращаться:- в военный комиссариат РБ — общественная приемная (консультативно-правовой пункт) — 8 (347) 228-02-92, отдел подготовки и призыва граждан на военную службу — 8 (347) 253-13-48, 228-43-59.- в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Уфы – 8 (347) 254-19-35.- в Военную прокуратуру Уфимского гарнизона — 8 (347) 250-05-10.- в Уфимский гарнизонный военный суд — 8 (347) 259-14-83.- на Единый телефон доверия по оказанию психологической помощи — 8 (800)-7000-183 (круглосуточно).

ИА «Башинформ»
Теги: призыв
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