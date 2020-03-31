Фото: Валерий Шахов Глава Башкирии о коронавирусе: «Нас погубит безответственность и негодяйское поведение» Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта на совещании в правительстве республики сообщил предварительные прогнозы развития ситуации с распространением коронавируса.

«Вы же все смотрите СМИ, видите, что творится. Ужас творится. Если когда-то в Западной Европе пойдет спад, то мы только в начале пути. Если вспомнить, примерно месяц назад Европа была в той же ситуации, что и мы сейчас. Посмотрите, что сейчас там происходит. Понятно с этим, — сказал глава РБ. – На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Башкирии семь. Подчеркну, что один человек выздоровел».

Радий Хабиров высказал опасения по поводу двух городов Башкирии, которые могут стать своего рода «красной» зоной.

«Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение. По-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, что эти города выстрелят большим количеством зараженных. Кто нам это привез? Два безответственных жителя из Челябинской области, которые были за рубежом. Анализы у них были положительными, а они продавали всем мясо. Нужно до конца выявить людей, причастных к ситуации, и поместить их на карантин. Своего рода, «красная» зона появляется у нас в Сибае, которая явилась следствием только безответственного поведения».