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31 марта Вторник

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В Башкирии на 31.03.20 выявлено 7 случаев коронавирусной инфекции. Проведено 4390 анализов. 1 человек выздоровел
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Башкирии о коронавирусе: «Нас погубит безответственность и негодяйское поведение»

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии о коронавирусе: «Нас погубит безответственность и негодяйское поведение» Фото: Валерий Шахов

Глава Башкирии Радий Хабиров 31 марта на совещании в правительстве республики сообщил предварительные прогнозы развития ситуации с распространением коронавируса.

«Вы же все смотрите СМИ, видите, что творится. Ужас творится. Если когда-то в Западной Европе пойдет спад, то мы только в начале пути. Если вспомнить, примерно месяц назад Европа была в той же ситуации, что и мы сейчас. Посмотрите, что сейчас там происходит. Понятно с этим, — сказал глава РБ. – На сегодняшний день количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Башкирии семь. Подчеркну, что один человек выздоровел».

Радий Хабиров высказал опасения по поводу двух городов Башкирии, которые могут стать своего рода «красной» зоной.

«Нас погубит только одно: наша безответственность и негодяйское поведение. По-другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, что эти города выстрелят большим количеством зараженных. Кто нам это привез? Два безответственных жителя из Челябинской области, которые были за рубежом. Анализы у них были положительными, а они продавали всем мясо. Нужно до конца выявить людей, причастных к ситуации, и поместить их на карантин. Своего рода, «красная» зона появляется у нас в Сибае, которая явилась следствием только безответственного поведения».
Как сообщало агентство «Башинформ», с 20.00 часов 31 марта для всех жителей Башкирии вводится режим самоизоляции. До какого времени продлится режим самоизоляции в Башкирии, решится в конце недели.

ИА «Башинформ»
Теги: Глава РБ, коронавирус
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