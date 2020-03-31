В Башкирии создадут отдельный фонд продуктов питания для нуждающихся
В Башкирии создадут отдельный фонд продуктов питания для нуждающихся Фото: Валерий Шахов
В Башкортостане принято решение о создании отдельного фонда продуктов питания для нуждающихся. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Радий Хабиров. По словам вице-премьера правительства Ильшата Фазрахманова, эта работа уже начата, прорабатываются вопросы хранения таких продуктовых наборов и список получателей. Всего, по оценкам регионального Минтруда, таких людей, которые будут нуждаться в особой помощи, в республике насчитывается порядка 150 тысяч.
«У нас республика, богатая продуктами, у нас есть все, и масло, и мука, и крупы и все остальное. Надо быть готовыми помочь наиболее нуждающимся нашим людям. Полагаю, придет время и мы будем и этим заниматься. Мы пока исходим из самого плохого сценария. К минимум двум месяцам мы должны быть готовы работать и жить в таких условиях», — сказал Радий Хабиров.