Фото: Олег Яровиков Первый урок 6 апреля в школах Башкирии дистанционно проведет глава республики Фото: Олег Яровиков

6 апреля все школы Башкирии начинают дистанционно учиться. Первый урок в 10 часов утра проведет глава республики Радий Хабиров, далее процесс пойдет по определенному школами расписанию.

«В течение двух недель все учителя республики прошли обучение по теоретическому и практическому блоку. 1147 педагогов в настоящее время не имеют возможности подключения к интернету, только эта когорта из 34 тысяч учителей будет приходить в школу и работать с детьми», — доложил министр образования и науки Айбулат Хажин.

В ответ на это глава республики сказал, что интернет-провайдеры должны начинать решать эти вопросы. При этом в дистанционном обучении необязательно задействовать абсолютно всех педагогов.

«Основная масса учителей начинает работать. Где нет возможности, не трогайте. Когда режим самоизоляции пройдет у нас, мы подключим их», — отметил Радий Хабиров.