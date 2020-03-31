Фото: Инстаграм В Башкирии первый выздоровевший пациент с коронавирусом рассказала подробности Фото: Инстаграм

Первая пациентка из Башкирии с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией выписана из больницы. 35-летняя жительница Дюртюлей Ляйсан Х. с 21 марта после поездки в Европу на круизном лайнере была госпитализирована в инфекционную больницу Уфы.

«Я еду домой к своим близким, родным. У меня и на начало карантина, и сейчас все хорошо! Благодарю Вас за Вашу поддержку и понимание! Отдельную благодарность хочу выразить медицинскому персоналу за их доброту и человеческое отношение», — написала девушка в «Инстаграм».

Отметим, что Ляйсан проходила лечение от Covid-2019 вместе с сестрой. Она пока остается в отдельном боксе инфекционной больницы Уфы и продолжает лечение. У 35-летней жительницы после двух повторных тест-исследований коронавирус не обнаружен.

На 31 марта в Башкирии с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировано семь человек.