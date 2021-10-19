Новости Башкортостана и Уфы
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Центр управления Республикой Башкортостан

Центр управления Республикой Башкортостан
Центр управления Республикой Башкортостан
ГлавноеПо порядку
Общество
19 Октября , 15:54
В Уфе озвучили сроки окончания строительства некоторых проблемных долгостроев Башкирии
Общество
19 Октября , 14:17
Стало известно, когда достроят последний из проблемных долгостроев в ЖК «Миловский парк»
Общество
19 Октября , 12:51
В Башкирии проблемы обманутых дольщиков обещают решить до конца 2023 года
Общество
19 Октября , 10:36
Погода в Башкирии ухудшается: советы водителям и пешеходам по безопасности на дорогах
Общество
18 Октября , 17:25
На телеканале БСТ ответят на вопросы обманутых дольщиков
Общество
15 Октября , 13:25
Жителей Башкирии предупреждают об ответственности за ложные звонки на номер 112
Общество
14 Октября , 12:16
На телеканале БСТ обсудят вопросы вакцинации от коронавируса
Общество
14 Октября , 11:46
В Башкирии с начала года на пожарах погибли 13 детей
Общество
14 Октября , 11:00
В Башкирии каждый 5-й пожар случается из-за неосторожности при курении - ГК ЧС
Общество
13 Октября , 07:39
Количество обращений в ЦУР Башкирии возросло, причина - антиковидные ограничения в регионе
Происшествия
12 Октября , 09:27
Травмирован, но живой: в Уфе грузовой поезд сбил мужчину
Происшествия
11 Октября , 18:30
В Кармаскалинском районе в пожаре в бревенчатом доме погиб 68-летний мужчина
Политика
11 Октября , 13:13
Власти Казахстана намерены досконально изучить работу ЦУРа Башкортостана
Общество
10 Октября , 16:19
В ЦУР рассказали, как в Башкирии ликвидируют очаг птичьего гриппа
Политика
10 Октября , 13:04
В ЦУР РБ прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса
Общество
10 Октября , 12:57
Центр управления республикой обеспечивает быстроту реакции на обращения жителей
Общество
8 Октября , 20:37
В Башкирии с начала года в ДТП погибли 16 детей
Происшествия
8 Октября , 14:08
Один - сгорел в бане, второй - погиб во время изготовления самогона - подробности ЧС в РБ
Общество
8 Октября , 13:10
ЦУР Башкирии представил актуальные советы жителям по безопасности во время походов в лес
Общество
5 Октября , 21:13
В школах Башкортостана трудятся более 33 тысяч учителей, из них 30 тысяч - женщины
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