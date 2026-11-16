В Уфе провели капитальный ремонт школы № 70 имени Г. М. Подденежного в Калининском районе после обращения родителей учеников на Прямую линию Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова в прошлом году.
Об этом сообщает телеканал БСТ в рамках совместного проекта с Центром управления республикой «Инцидент-репортаж».
Здание, построенное в 1983 году, требовало масштабного обновления. В 2025 году родители направили видеообращение Главе региона. Вопрос был зафиксирован ЦУР Башкортостана, после чего администрация муниципалитета взяла его на контроль.
По словам сотрудника ЦУР Анастасии Матарас, образовательное учреждение включили в перечень объектов по капремонту школ.
За 8 месяцев здесь обновили фасад, учебные помещения и столовую. В рамках модернизации кабинета информатики открыли два новых профильных класса, закупили современную мебель. Особое внимание уделили безопасности.
«Намного увеличилось количество видеокамер, появились громкие голосовые сообщения, обновилось оборудование для информирования пожарных служб», — отметила директор школы Екатерина Милейко.
Учебное заведение стало не только безопасным, но и функциональным. В школе появилось пространство для внеклассной работы — Центр детских инициатив. Здесь школьники встречаются, готовят проекты и участвуют в конкурсах, в частности, в движении «Движение первых».
«Поставили новые парты и стулья, которые намного удобнее, чем старые», — подчеркнул девятиклассник Никита Краснов, он вместе с одноклассниками готовится к конкурсу.
«1 сентября ученики вернулись в обновлённое здание. Здесь они готовятся к экзаменам, выбирают будущую профессию и делают первые шаги к самостоятельной жизни. Какими будут эти шаги, решают в том числе возможности, которые есть у учеников прямо сейчас», – подытожила корреспондент БСТ.
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